Marc Terenzi: So wird seine Strip-Show auf Mallorca

Marc Terenzi steht nach seinem Dschungelcamp-Sieg im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Nun konnte er sogar einen ganz besonderen Job an Land ziehen. In der Ballermann-Diskothek „Mega Park“ bekommt er seine eigene Strip-Show. Gegenüber der „Bild“ berichtet der 38–Jährige, wie er die Zuschauer auf Mallorca begeistern will.

Dschungelkönig Marc Terenzi (38) zeigt bald seinen durchtrainierten Body auf Mallorca. Ab Mai hat der 38-jähirge Sieger des Dschungelcamps eine eigene Strip-Show auf der Partyinsel. Im Club „Mega Park“ wird der Sänger zwei Mal in der Woche auftreten und seine Performance zum Besten geben.

Gegenüber der „Bild“ spricht Marc nun über seine Strip-Show. Auch wenn es hauptsächlich ums Strippen geht, möchte der 38-Jährige den vornehmlich weiblichen Zuschauern mehr bieten. Gesangs- und Tanzeinlagen sollen deswegen genauso zum Programm gehören wie das Strippen. Marc meint: „Die Auftritte werden in erster Linie ein Entertainment für Ladys. Eine sexy Show mit Stil, Music und Ausziehen as well.“

Marc Terenzi nennt sich „Magic Marc“

Auch seinen Künstlernamen gibt Marc gegenüber der „Bild“ preis. In Anlehnung an den Stripfilm „Magic Mike“ mit Channing Tatum (36) gibt sich Marc nun den Namen „Magic Marc“. Ob der Dschungelkönig auf Mallorca die Frauen genauso begeistern und um den Verstand bringen kann wie der heiße Channing, bleibt abzuwarten.

Marc allerdings ist zuversichtlich, dass seine Strip-Show gut ankommen wird. Um nicht immer von Deutschland nach Mallorca pendeln zu müssen, will er sich nun sogar auf der sonnigen Insel niederlassen. Der Dschungelcamp-Sieger hat sogar schon ganz genaue Pläne und sagt: „Ich werde mir auf Mallorca eine Finca leasen und im Sommer dort wohnen.“