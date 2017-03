Marc Terenzi geht zum Ballermann

Dschungelkönig Marc Terenzi (© Future Image / imago)

Marc Terenzi hat im Dschungel 2017 richtig abgeräumt. Er hat bis zum Ende durchgehalten und wurde von den Zuschauern zum Dschungelkönig gekürt. Und der Ausflug in den australischen Busch scheint seiner Karriere richtig gut getan zu haben. Der hübsche Sänger wird demnächst nämlich nach Mallorca ziehen.

Marc Terenzi (38) kam bei den Dschungel-Zuschauern richtig gut an und wurde von seinen Fans gefeiert. Der schöne Sänger hat es bis auf den Thron geschafft und bekam von Sonja Zietlow (48) und Daniel Hartwich (38) am Ende die Dschungelkrone überreicht. Aber der Ex-Freund von Sarah Connor (36) scheint auch nach dem Camp-Aufenthalt weiter auf Erfolgskurs zu sein.

Wie jetzt bekannt wurde, wird der gebürtige Amerikaner bald am Ballermann auftreten. Im Mega Park hat Terenzi ab Mai 2017 ein Engagement. Wie der Sänger der „Bild“ verriet, werden „die Auftritte in erster Linie ein Entertainment für Ladys. Eine sexy Show mit Stil, Music und Ausziehen as well.“ Um nicht ständig hin und her fliegen zu müssen, wird der 38-Jährige auch seinen Wohnort, zumindest für die Sommermonate, auf die schöne Insel verlegen.