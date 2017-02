Manuel Cortez über Beziehungstipps, Hochzeitspläne und Familie

Manuel Cortez spricht über Hochzeit und Kinder (© APP-Photo / imago)

Seit nun zwölf Jahren ist Manuel Cortez glücklich mit seiner Freundin Miyabi Kawai liiert. Die beiden leben nicht nur zusammen, sondern arbeiten auch noch gemeinsam. Trotzdem harmoniert es bei ihnen sehr. Welche Beziehungstipps Manuel hat und wie es mit dem Thema Hochzeit und Familie bei ihm und Miyabi aussieht, hat der Stylist im Interview mit „Promipool“ beim Cinéma Erotique von LoveScout24 verraten.

Manuel Cortez (37) scheint sein Liebesglück gefunden zu haben. Seit nun mehr als zwölf Jahren ist der Schauspieler und Stylist mit seiner Freundin Miyabi Kawai (42) zusammen. Doch die beiden sind nicht nur ein Paar, sondern auch Arbeitskollegen. So stehen sie zum Beispiel für die Sendung „Schrankalarm“ gemeinsam vor der Kamera. Dass das privat und beruflich so gut harmoniert, ist jedoch kein Zufall, wie Manuel im Interview mit „Promipool“ verriet. Sein Beziehungstipp ist: die Erwartungen und Ansprüche runterzuschrauben. Es mag wohl blöd klingen, aber genau das mache eine gute Beziehung aus.

„Für jeden Topf gibt es auch ein Deckel“

„Beziehung bedeutet: Es sind zwei unterschiedliche Menschen, die sich darauf eingestellt haben, ein Leben miteinander zu verbringen. Das heißt nicht, dass man sich gegenseitig gehört. Jeder ist ein individueller Mensch und man muss lernen, mit dem anderen umzugehen. Es gibt Dinge, die liebt man und Dinge, die hasst man. Eine Beziehung ist einfach Arbeit“, erklärt Manuel Cortez beim Cinéma Erotique von LoveScout24. Auch für Singles hat der Mode-Experte einen Ratschlag: „Umso weniger man es probiert, umso besser ist es eigentlich.“ Man solle komische Sprüche lassen und wenn man merkt, dass von der Frau nichts zurückkommt, dann sollte man es auch lassen. Doch Manuel Cortez macht auch Hoffnung, denn sein Motto lautet: „Für jeden Topf gibt es auch ein Deckel. Manchmal muss man eben länger suchen.“

So stehen Manuel und seine Freundin Miyabi zum Thema Hochzeit

Seinen Deckel hat Manuel mit Miyabi bereits gefunden. Doch obwohl die beiden bereits so lange liiert sind, spielt für sie eine Hochzeit keine Rolle. „Ich brauche es einfach nicht“, antwortet der 37-Jährige auf das Thema Hochzeit angesprochen. Seine Frau hätte daran wohl Spaß, weil es einfach ein Mädchending sei, aber ihm gefalle dieser Gesellschaftsgedanke nicht. Schließlich klappe es seit Jahren auch wunderbar ohne den Stempel vom Staat.

Kinderplanung bei Manuel Cortez

Auch das Thema Kinder spielt bei dem Paar nicht so eine große Rolle. Sowohl Manuel als auch seine Freundin Miyabi seien so sehr mit ihren eigenen Projekten beschäftigt, dass da nicht viel Zeit für Kinder bleiben würde. „Natürlich würden wir uns freuen, wenn es passieren würde. Aber bewusst nachgedacht habe ich darüber noch nie“, gesteht Manuel Cortez. Bleibt also abzuwarten, ob es irgendwann doch vielleicht zu Nachwuchs im Hause Cortez-Kawai kommt.