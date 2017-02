Manuel Cortez: Das rät er den neuen „Let’s Dance“-Kandidaten

Melissa Ortiz-Gomez und Manuel Cortez bei „Let's Dance“ 2013 (© Getty Images)

Heute Abend geht „Let’s Dance“ in eine neue Runde. Manuel Cortez hat das Ganze bereits hinter sich. Der Schauspieler und Stylist nahm 2013 an der sechsten Staffel der Tanzshow teil und gewann. Im Interview mit „Promipool“ verriet Manuel, was für Tipps er für die Kandidaten hat.

Heute Abend startet „Let’s Dance“ erneut. 14 Kandidaten kämpfen dann wieder um den Titel „Dancing Star 2017“. Einer hat den Titel bereits in der Tasche: Manuel Cortez (37). 2013 nahm er an der sechsten Staffel von „Let’s Dance“ teil. Im großen Finale setzte er sich mit seiner Tanzpartnerin Melissa Ortiz-Gomez (34) gegen seine Mitstreiter durch und gewann die Show. Manuel ist also ein wahrer „Let’s Dance“-Experte. Im Interview mit „Promipool“ verriet der 37-Jährige Tipps, wie es mit dem Sieg klappen kann. So rät er den neuen Kandidaten. „Strengt euch an. Trainiert hart und geht mit voller Leidenschaft an die Sache ran. Alles andere wird sonst nicht reichen.“

Auch vier Jahre später ist Manuel noch begeistert von „Let’s Dance“. „Das ist wirklich die Show in Deutschland, die am härtesten ist“, erklärt er. „Es ist unglaublich, was man da alles in kürzester Zeit lernt.“ Aber nicht nur wir wollten Tipps von Manuel Cortez. Der Mode-Experte verriet uns, dass auch Kandidatin Cheyenne Pahde (22) ihn nach Ratschlägen gefragt hätte. Was er der Schauspielerin allerdings alles für geheime Tricks verraten hat, wollte Manuel uns nicht sagen. Wir sind gespannt ob die Tipps vom „Dancing Star 2013“ Cheyenne helfen werden.