„Malcolm mittendrin“: Was wurde aus Erik Per Sullivan alias „Dewey“?

So sieht Erik Per Sullivan heute aus (© Erik Per Sullivan / Instagram)

Erik Per Sullivan begeisterte die Fans als kleiner, frecher „Dewey“ in „Malcolm mittendrin“. Seit dem Ende der Serie sind fast zehn Jahre vergangen und mittlerweile ist es still geworden um den heute 25-Jährigen. Dabei sind sich Fans sicher, dass er auch als Erwachsener immer noch ein großartiger Schauspieler wäre!

In „Malcolm mittendrin“ stand Erik Per Sullivan (25) neben zahlreichen anderen Stars vor der Kamera. Viele von ihnen knüpften an ihren Erfolg an – Bryan Cranston (61) war beispielsweise in „Breaking Bad" zu sehen. Erik Per Sullivan schaffte das bisher leider noch nicht.

Erik zieht Uni der Schauspielerei vor

Erik Per Sullivan wurde 1991 in den USA geboren. Seine ersten Fans machte er sich schon mit sieben Jahren im Film „Armageddon“. Sein Durchbruch gelang ihm in der Rolle des „Dewey“ in „Malcolm mittendrin“. Außerdem lieh er dem Seepferdchen „Sheldon“ in „Findet Nemo“ seine Stimme. Heute verzichtet er weitestgehend auf das Schauspielerdasein und widmet sich in Los Angeles einem Universitätsstudium.

Viele glaubten, er sei tot

Aufgrund von Eriks Verschwinden aus der Öffentlichkeit ging vor einigen Jahren das Gerücht um der Schauspieler sei bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Diese furchtbaren Gerüchte konnten aber widerlegt und aus der Welt geschafft werden – Erik Per Sullivan ist wohlauf und Fans hoffen, dass er auch bald wieder vor der Kamera zu sehen sein wird!