Maite Kelly: Rührende Worte an Bruder Paddy

Maite Kelly (© Getty Images)

Die Kelly Family feiert derzeit ihr großes Comeback auf der Bühne und in den Charts. Die hübsche Maite Kelly und der begabte Paddy Kelly sind bei den gemeinsamen Auftritten zwar leider nicht mit dabei, doch trotzdem künstlerisch aktiv. Zum neuen Album von Paddy fand Maite nun super süße Worte an ihren Bruder.

Während die Kelly Family rund um Joey, Angelo, Patricia und Co. zurzeit im Zuge ihres bewundernswerten Comebacks die Bühnen und die Charts stürmen, liegen auch Paddy Kelly (39) und Maite Kelly (37) nicht auf der faulen Haut. Ganz im Gegenteil – die beiden können an der tollen Familientour nur deswegen nicht teilnehmen, weil sie selbst so viel um die Ohren haben.

Der 39–jährige Paddy hat nun sein drittes Album namens „iD“ nach sechs Monaten intensiver Arbeit fertiggestellt. Das Album enthält laut Paddy 15 neue Pop-Rock-Folk-Soul-Lieder und kann ab dem 16. Mai 2017 von den Fans erworben werden. Seine Schwester Maite ist von den Songs auf dem Album unglaublich begeistert und zeigt sich nun auf ihrem Facebook-Account unfassbar stolz auf ihren zwei Jahre älteren Bruder.

Mit rührenden Worten und ganz viel Lob wendet sich die hübsche 37-Jährige an Paddy. Sie meint: „Bin sehr stolz auf meinen Bruder. Es ist sein drittes Album - und das beste Werk, was ich je von ihm gehört habe. Bald werdet ihr ihn bei ‚Sing meinen Song – Das Tauschkonzert’ erleben. Er ist ein Genie!“