Macaulay Culkin: So sehr hat sich der Kinder-Star verändert

Macaulay Culkin in Manhattan (© Getty Images)

Neuigkeiten von Macaulay Culkin. Der ehemalige Kinderstar sieht nicht nur besser aus, als noch vor einiger Zeit, sondern er hat auch einen neuen Job ergattert - in einem Musikvideo.

Natürlich verändern sich alle Kinderstars und werden erwachsen. Doch nicht nur auf das äußere Erscheinungsbild hat das einen Einfluss, auch die Karriereaussichten ändern sich natürlich. Einige ehemalige Kinderberühmtheiten schafften den Sprung - anderen ist das leider nicht geglückt. So leider auch bei Macaulay Culkin (36). Der „Kevin - Allein zu Haus“-Star macht schon seit Langem Schlagzeilen, unter anderem, weil er kaum wiederzuerkennen ist. Aktuelle Bilder zeigen den Schauspieler mit langen Haaren, aber zum Glück nicht mehr ganz so mager wie in der Vergangenheit.

Als Schauspieler ist Culkin kaum mehr aktiv, steht jedoch mit seiner eigenen Band The Pizza Underground regelmäßig auf der Bühne. Aktuell war er an dem neuen Musikvideo von Father John Misty (36) für „Total Entertainment Forever“ beteiligt. Dort singt er zwar nicht, bringt aber seine schauspielerischen Fähigkeiten ein und übernimmt die Rolle des verstorbenen Kurt Cobain (†27). Dabei nimmt er als Kurt Cobain wiederum die Rolle des gekreuzigten Jesus ein. Eine interessante Kombination, die Father John Misty da hat produzieren lassen.

