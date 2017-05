Lupita Nyong’o: Größe, Filme, Oscar – die Schauspielerin im Faktencheck

Lupita Nyong'o: tolle Schauspielerin und echte Schönheit (© Getty Images)

Lupita Nyong’o ist eine super begabte und unglaublich charismatische Schauspielerin. Vor allem ihre Darstellung der „Patsey“ im Film „12 Years a Slave“ berührte die Fans tief und verhalf ihr zu viel Ruhm. Wir verraten euch, wie groß die hübsche Lupita ist, in welchen Filmen sie sonst noch mitgespielt und wofür und in welcher Kategorie sie einen Oscar erhalten hat.

Schauspielerin Lupita Nyong’o (34) stammt ursprünglich aus Kenia und wuchs auch dort auf. Ihr Studium der Film– und Theaterwissenschaften absolvierte die hübsche Lupita allerdings in den Vereinigten Staaten. Die 34–Jährige ist 1,65 Meter groß und eine echte Schönheit. Im Jahr 2014 wurde sie vom Magazin „People“ sogar zur schönsten Frau der Welt gekürt.

Ihre schauspielerische Karriere begann Lupita im Jahr 2008. Damals spielte sie in einem Kurzfilm namens „East River“ mit. Danach folgten Auftritte in der Serie „Shuga“ und im Dokumentarfilm „In my Genes“. 2013 folgte schließlich Lupitas großer Durchbruch. Durch ihre Rolle der „Patsey“ im Filmdrama „12 Years a Slave“ wurde die heute 34-Jährige weltberühmt. In dem Film spielte sie außerdem an der Seite von Hollywoodstars wie Brad Pitt (53), Benedict Cumberbatch (40) und Michael Fassbender (40).

Lupita spielte auch in „Star Wars“ mit

Seitdem war die hübsche Lupita in einigen weiteren Streifen zu sehen. Sie spielte im Film „Non-Stop“, „The Junglebook“ und „Queen of Katwe“ mit. Außerdem war die 34-Jährige im Science-Fiction-Film „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ alias „Maz Kanata“ zu sehen. Diese Rolle wird sie auch in der Fortsetzung „Star Wars: Die letzten Jedi“, der schon Ende 2017 in die Kinos kommen soll, übernehmen. Zusätzlich soll die hübsche Lupita im Jahr 2018 im Marvel-Film „Black Panther“ als „Nakia“ auftreten.

Lupitas Rolle in „12 Years a Slave“ war bisher aber eindeutig ihre erfolgreichste. Ihre ausgezeichnete schauspielerische Leistung brachte ihr zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter den Chicago Filmcritics Association Award und den Critic’s Choice Award. Die größte Ehre wurde Lupita allerdings zuteil, als sie schließlich bei den Acadamy Awards im Jahr 2014 auch noch mit einem Oscar als Beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde.