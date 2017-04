Luke Mockridge verrät: Darum ist Stefan Raab sein großes Vorbild

Stefan Raab ist Luke Mockridges Vorbild (© Getty Images)

Luke Mockridge ist ein herausragender Komiker, der nicht nur seine eigene Show, sondern auch ein Bühnenprogramm und einen YouTube-Kanal hat. Doch auch er schaut zu einer Person auf, die ihn schon als kleines Kind faszinierte: Stefan Raab. Warum der „TV total“-Moderator das große Idol von Luke Mockridge ist, erfahrt ihr hier.

Luke Mockridge (28) ist der Senkrechtstarter der letzten Jahre. Der Komiker, welcher 2012 sein Studium in Medien- und Kommunikationswissenschaften absolvierte, startete die letzten Jahre nicht nur mit seinem Bühnenprogramm „I’m Lucky, I’m Luke“ durch, sondern bekam im März 2015 sogar seine eigene Sendung auf Sat.1. Mit „Luke! Die Woche und ich“ ist er noch heute erfolgreich im Fernsehen zu sehen.

Doch schon vor seiner eigenen Show hatte Luke Mockridge zahlreiche Auftritte in Fernsehshows, wie „Quatsch Comedy Club“, „Jetzt wird’s schräg“ und „TV total“. Bei letzterem konnte er sogar auf sein großes Vorbild treffen. Der 28-jährige Komiker eiferte nämlich stets Stefan Raab (50) nach. In einem Interview mit „Welt.de“ antwortete Luke auf die Frage nach einem Vorbild: „Stefan Raab – und zwar in vielerlei Hinsicht. Als Entertainer, als Produzent – und wie er sich selber zur Marke gemacht hat, ohne sich zu verkaufen.“

Schon als kleiner Junge schaute sich Luke Mockridge heimlich die Sendung seines Vorbildes an. Da „TV total“ erst um 22.15 Uhr lief und er zu dieser Zeit schon im Bett sein musste, schlich er sich immer still und heimlich vor den Fernseher. Dabei steht Luke seinem Vorbild in nichts nach. Als Stefan Raab sein Karriere-Ende bekanntgab, wurde sogar über Luke als seinen Nachfolger spekuliert. Doch auch ohne in die „TV total“-Fußstapfen eines so erfolgreichen Entertainers zu treten, ist Luke Mockridge ein gefeierter Comedy-Star geworden, worauf er sehr stolz sein kann.