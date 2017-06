Lucas Till: Das müsst ihr über den neuen „MacGyver“ wissen

Lucas Till alias „MacGyver“ (© Getty Images)

Eines steht auf jeden Fall fest: Lucas Till, der neue „MacGyver“, ist ein absoluter Hingucker! Alles über seine Karriere und was man sonst noch so über den talentierten Hollywood-Nachwuchs wissen sollte, erfahrt ihr hier!

Seit dem 19. Juni ist Lucas Till (26) hierzulande als der junge „Angus MacGyver“ in der Neuauflage der amerikanischen Kult-Serie „MacGyver“ auf Sat.1 zu sehen. Im Remake der gleichnamigen Originalserie aus den Jahren 1985 bis 1992 mit Richard Dean Anderson (67) als „MacGyver“ überzeugt die jüngere Neubesetzung Till dabei nicht nur durch sein attraktives Erscheinungsbild, sondern auch sein schauspielerisches Talent.

Lucas Tills aufstrebende Karriere

Angefangen hat für den jungen Lucas Till alles mit Werbespots für Marken wie beispielsweise Nike. 2003 wurde der erste Film, „The Lovesong of Edwerd J. Robble“, mit dem jungen Nachwuchstalent veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt war er nicht mehr zu stoppen. Till spielte unter anderem die Rolle des „Alex Summers“ in den „X-Men“-Filmen sowie Charaktere in Filmen wie „Walk the Line“ (2005), „The Spy Next Door“ (2010) und „Stoker“ (2013). Auch in TV-Serien wie „Medium“ (2009) war er zu sehen. Zuletzt konnte man den jungen Star auch im Kinofilm „Monster Trucks“ (2017) in der Hauptrolle des „Tripp“ bewundern. Laut dem Blog „Icon vs. Icon“ hätte Till nichts dagegen auch hinter der Kamera zum Beispiel als Drehbuchautor oder Regisseur zu arbeiten.

So ist der neue „MacGyver“ ganz privat

Sein Privatleben hält Lucas Till eher bedeckt. Es gab und gibt immer wieder Gerüchte, der Schauspieler sei mit der „Scream“-Darstellerin Carlson Young (26) liiert. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es derzeit aber nicht. Auch via Instagram und Co. gibt der 26-Jährige keine derart privaten Informationen preis. In der Vergangenheit habe Lucas aber auch bereits Stars wie Miley Cyrus (24) und Taylor Swift (27) gedatet.