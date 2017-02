Lucas Cordalis: „Es wird immer wieder Projekte geben, die wir ohne den anderen machen“

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger sind immer noch total verliebt (© Revierfoto / imago)

Seit ihrer Traumhochzeit im Juni 2016 sind Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger unzertrennlich. Und trotzdem geht das Paar jetzt kurzzeitig getrennte berufliche Wege. Wir haben bei Lucas nachgefragt, was der Grund für den Solo-Auftritt beim „RTL-II-Promi-Curling-Abend“ ist und welches Geschenk die Katze zum Tag der Liebe bekommen hat.

Lucas Cordalis (49) wird heute bei „Der große RTL II Promi-Curling-Abend“ zusammen mit Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (62) und dessen Frau Andrea im Team Mallorca an den Start gehen. Als Vorbereitung auf den Wettbewerb hat sich der gebürtige Frankfurter Hilfe im Internet gesucht. Auf YouTube hat er sich „alles Erdenkliche zum Thema reingezogen.“ Lucas Cordalis ist sehr sportbegeistert und bereits seit den olympischen Winterspielen ein Curling-Fan. Ganz im Gegensatz zu seiner Frau.

Normalerweise stehen Lucas und Daniela Katzenberger (30) immer gemeinsam vor der Kamera. Doch beim „RTL-II-Promi-Curling-Abend“ wird Lucas ohne seine Angetraute antreten. „Im Gegensatz zu meiner Frau bin ich sehr sportbegeistert. Wenn es um das Thema Mode gegangen wäre oder man beim Curlen tolle Outfits anhätte, wäre sie wahrscheinlich eher dafür zu begeistern gewesen“, erklärt er gegenüber „Promipool“. Außerdem ist es dem Sohn von Schlager-Star Costa Cordalis (72) wichtig, dass er und Daniela, obwohl sie ein Paar sind, trotzdem noch eigenständige Menschen bleiben. „Wir stehen zwar am liebsten gemeinsam vor der Kamera, aber natürlich wird es immer wieder Projekte geben, die wir ohne den anderen machen.“ Wahrscheinlich wäre es Daniela auf dem Eis auch viel zu kalt. Schließlich hat der Sänger seiner Liebsten zum Valentinstag unter anderem extra eine Heizdecke geschenkt: „Daniela friert auch bei 30 Grad Außentemperatur noch.“

In ihrer Freizeit genießen die beiden aber ihr Familienglück und in letzter Zeit auch wieder öfter die Zweisamkeit. Wenn Sophia mal nicht dabei ist, lassen sich Lucas und seine Traumfrau am liebsten beim Wellness verwöhnen. Der perfekte Date-Tag ist es für Lucas, wenn im Anschluss an die Entspannung noch ein gutes Essen folgt.

Wie sich Lucas Cordalis und die anderen Promis beim Curling anstellen, könnt ihr heute um 20.15 Uhr bei RTL II sehen.