Lothar Matthäus: Das ist seine fünfte Frau Anastasia Klimko

Anastasia Klimko und Lothar Matthäus (© Norbert Schmidt / imago)

Ex-Profifußballer Lothar Matthäus ist bereits zum fünften Mal verheiratet. Seit 2013 ist er happy mit der schönen Russin Anastasia Klimko. Wie sich die beiden kennenlernten, erfahrt ihr hier.

Seit 2013 ist Lothar Matthäus (56) mit der Russin Anastasia Klimko (29) liiert und seit 2014 sogar verheiratet. Damit hat sich Matthäus bereits zum fünften Mal getraut. Dieses Mal aber geht er es ganz anders an. So ist das Paar kaum zusammen in der Öffentlichkeit zu sehen! Lothar hat aus seinen vorangegangenen Beziehungen gelernt und setzt jetzt auf mehr Privatsphäre.

Lothar Matthäus und Anastasia Klimko: Ganz privates Glück

Mit dem kleinen Söhnchen Milano Matthäus (2) krönten die beiden 2015 schließlich ihre Liebe. Trotz 27 Jahren Altersunterschied scheinen die zwei nach wie vor glücklich miteinander zu sein. Das Konzept Privates privat zu halten, scheint also zu funktionieren. Und dennoch wissen wir, dank eines Interviews von Anastasia mit der „Bild“, wie romantisch sich die beiden kennengelernt haben. „Wir haben uns das erste Mal in Paris gesehen. Er hat mich angesprochen“, so Anastasia vor einigen Jahren. Die Traumhochzeit fand dann aber nicht in der Stadt der Liebe, sondern in einem Schloss in der Slowakei statt.

Lothar Matthäus und die Frauen

Vor Anastasia war Lothar bereits mit Silvia Matthäus, Lolita Morena (56), Marijana Matthäus (45) und Liliana Matthäus (29) verheiratet und hat insgesamt vier Kinder – zwei Jungs und zwei Mädchen.