Lorenzo Lamas: So geht es dem „Falcon Crest“-Star heute

In den achtziger Jahren wurde Lorenzo Lamas durch die Fernsehserie „Falcon Crest“ bekannt. Nach weiteren Serienrollen ist es nun etwas ruhiger um den Schauspieler geworden. Was der „Falcon Crest“-Star heute macht und wie es ihm nach dem Serien-Aus ergangen ist, erfahrt ihr hier.

„Falcon Crest“ war wohl eine der berühmtesten US-amerikanischen Fernsehserien in den achtziger Jahren. Der damalige Nachwuchsschauspieler Lorenzo Lamas (58) konnte in der früheren Prime-Time-Soap eine Rolle ergattern. Der damals 23-Jährige spielte die Rolle des „Lance Cumson“, der das Erbe von „Falcon Crest“ antreten sollte.

Leben in der Öffentlichkeit

Nicht nur in der Serie, sondern auch in der Realität führte Lorenzo Lamas ein wildes Leben. Der Schauspieler heiratete fünf Mal. Aus seinen Ehen gingen sechs Kinder von vier unterschiedlichen Frauen hervor. 2011 heiratete er seine jetzige Ehefrau Shawna Lamas (30). Diese ist nicht nur fast 30 Jahre jünger als der Schauspieler, sondern auch jünger als seine älteste Tochter Shayne Lamas (31).

Zwei seiner Kinder, Shayne (31) und A. J. Lamas (33), machten es ihrem Vater gleich und versuchten sich ebenfalls als Schauspieler. Außerdem waren die beiden mit ihrem Vater und ihrer Mutter Michele Smith in der Reality Show „Leave it to Lamas“ zu sehen, welche das Leben der Familie und ihre Karriere verfolgte.

Schauspielerische Laufbahn

Nach seiner Zeit bei „Falcon Crest“ spielte er in vielen Filmen und TV-Serien mit. 1992 war er mit wehendem Haar und auf einem knatternden Motorrad in der Actionserie „Renegade – Gnadenlose Jagd“ zu sehen. 2004 spielte er in der US-Seifenoper „Reich und Schön“ mit. Darin verkörperte er bis 2006 die Rolle des „Hector Ramirez“. Danach war der US-Amerikaner noch gelegentlich in diversen Filmen zu sehen. Seit 2014 spielt er in der Serie „Lucha Underground“ mit. Seine letzte Filmrolle übernahm er in „Sharknado 3“ (2015).

