Linda Hamilton: Das macht der „Terminator“-Star heute

Linda Hamilton als die taffe Action-Heldin „Sarah Connor“ (© United Archives / imago)

Als durchtrainierte „Sarah Connor“ kennt man sie: Linda Hamilton. Die Schauspielerin brillierte in der Rolle der vom „Terminator“ verfolgten Collegeschülerin und gab Arnold Schwarzenegger vor Jahrzehnten den Rest.

Vom Schauspiel leben können? Für Linda Hamilton (60) ein Traum, der ihr von ihrem alten Professor in Washington als unrealistisch beschrieben wurde. Trotzdem kam nach kleinen Jobs in Serien 1984 für die damals 28-Jährige mit „Kinder des Zorns“ der große Durchbruch. Im selben Jahr erschien „Terminator“ mit ihr in der Hauptrolle der „Sarah Connor“ und sie wurde über Nacht zum Megastar.

Neben Ron Perlman (67) war sie im Anschluss drei Jahre lang in der Serie „Die Schöne und das Biest“ zu sehen. Während dieser Zeit war sie mit Bruce Abbottt (63) verheiratet. Er verließ sie 1989, während sie mit Sohn Dalton schwanger war. Grund dafür war ihre bipolare Störung, wie Hamilton 2005 erklärte. Wegen dieser sei sie auch in Behandlung. Sie soll Abbott verbal und körperlich misshandelt haben.

Linda Hamilton: Rückkehr zu „Sarah Connor“

1991 folgte der zweite „Terminator“-Teil: „Tag der Abrechnung“. Hierfür nahm sie erheblich an Muskelmasse zu, um die Veränderungen von „Sarah Connor“ auch körperlich rüberzubringen. Der Film ging nicht spurenlos an Hamilton vorbei, sie erlitt nach einer Schießerei-Szene dauerhaften Gehörverlust auf einem Ohr und erkrankte zwischenzeitlich an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Im selben Jahr zog sie auch mit James Cameron (62) zusammen und heiratete ihn 1997. Trotz der gemeinsamen Tochter Josephine trennten sie sich 1999 wieder.

2009 sprach sie in „Terminator: Die Erlösung“ erneut ihre Paraderolle „Sarah Connor“ (im Film auf auf Tonbändern zu hören). Seitdem war Linda Hamilton in größeren Filmen wie „Dante‘s Peak“ mit Pierce Brosnan und diversen Serienrollen zu sehen. Sie spielte unter anderem in „Lost Girl“ und „Defiance“. Für die Jahre 2017 und 2018 stehen bei Linda Hamilton weitere Rollen an. Was wohl ihr alter Professor in Washington dazu sagen würde…