„Limitless“-Star Jake McDorman: Das ist seine Freundin Analeigh Tipton

Eiskunstläuferin Analeigh Tipton und Schauspieler Jake McDorman bei einer Pre-Emmy Party (© Getty Images)

Jake McDorman startet momentan mit der CBS-Serie „Limitless“ voll durch. Private Unterstützung bekommt er dabei von seiner Freundin Analeigh Tipton. Aber wer ist die schöne Frau an der Seite des Schauspielers? Wir nehmen die US-Amerikanerin genauer unter die Lupe.

Der texanische Schauspieler Jake McDorman (30) kann sich aktuell nicht über seine Karriere beklagen: Nach Auftritten in Serien wie „Dr. House“ oder „Cold Case“ spielt er nun die Hauptfigur in der Krimiserie „Limitless“ und begeistert mit seinem Talent die Zuschauer.

Liebesglück am Set: Jake McDorman und Analeigh Tipton

Doch auch privat hat der US-Amerikaner sein Glück gefunden. 2014 lernte er am Set zur Serie „Manhattan Love Story“ Schauspielkollegin Analeigh Tipton (28) kennen und lieben. Die ehemalige Eiskunstläuferin ist 2008 durch ihre Teilnahme an der US-Castingshow „America’s Next Topmodel“ bekannt geworden und belegte damals den dritten Platz. Ihr Debüt als Schauspielerin feierte die 1,77 m große Schönheit 2008 in der Sitcom „The Big Bang Theory“.

Zusammenarbeit mit Bradley Cooper

In der 2015 zum ersten Mal ausgestrahlten Serie experimentiert McDormans Figur „Brian Finch“ mit der Droge NZT-48, die Zugriff auf 100% seiner Gehirnleistung ermöglicht. Bradley Cooper (42) ist an „Limitless“ sowohl als Schauspieler als auch als Produzent beteiligt. Die Vorlage zur Serie lieferte der Film „Ohne Limits“, in dem Bradley Cooper die Hauptrolle spielte.