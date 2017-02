„Limitless“-Jake McDorman: Filme, Freundin, Instagram – Der Schauspieler im Faktencheck

Schauspieler Jake McDorman lässig mit Cap (© Independent Photo Agency / imago)

Mit der Serie „Limitless“ ist Jake McDorman derzeit dick im Geschäft. Hier erfahrt ihr alles rund um seine Karriere, seine Freundin und über den Instagram-Auftritt des Stars.

Seit 2015 mimt Jake McDorman (30) in „Limitless“ den zunächst erfolglosen Musiker „Brian Finch“, der mittels einer mysteriösen Pille, 100% seiner Gehirnkapazität nutzen kann. Durch die Wunderdroge wird er zum Genie und damit für das FBI besonders interessant.

Jake McDorman: Er spielte schon an der Seite von Bruce Willis

Aber auch bevor er die Rolle in der Serie annahm, hat der US-Amerikaner schon eine beachtliche Karriere als Schauspieler hingelegt. Der 30-Jährige hatte schon Auftritte in Serien wie „CSI: Miami“, „Dr. House“ oder „Cold Case“, aber auch in hochklassig besetzten Filmen war der Texaner schon zu sehen. 2007 übernahm er beispielsweise an der Seite von Bruce Willis (61) eine Rolle in in „Stirb langsam 4.0“. Sieben Jahre später spielte er zusammen mit Bradley Cooper (42) in dem Actionfilm „American Sniper“ mit. Für „Limitless“ wählte Cooper den Schauspieler übrigens persönlich für die Rolle des „Brian Finch“ aus. Cooper selbst übernahm nämlich im Film „Ohne Limit“, auf dem die Serie basiert, die Hauptrolle.

Wer jedoch nicht nur an der Schauspielkarriere des Beaus interessiert ist, sondern auch auf private Einblicke in das Leben des Stars neugierig ist, sollte sich Jake McDormans Instagram Account einmal anschauen. Dort teilt der Star zum Beispiel Reisefotos mit seinen Fans, doch vor allem Katzen-Liebhaber kommen auf ihre Kosten. Das Haustier des „Limitless“-Schauspielers ist nämlich ein beliebtes Motiv des blonden Amerikaners.

Privat glücklich mit Analeigh Tipton

Neben den tierischen Pics findet man dort aber auch Aufnahmen von Jake McDormans Freundin Analeigh Tipton (28). Die US-Amerikanerin lernte der Schauspieler bei den Dreharbeiten zur Serie „Manhattan Love Story“ im Jahr 2014 kennen und lieben. Die ehemalige Eiskunstläuferin wurde durch die amerikanische Castingshow „America's Next Topmodel“ bekannt, in der sie den dritten Platz belegte.