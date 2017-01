Lily Collins spricht offen über ihre Magersucht

Lily Collins (© Getty Images)

Lily Collins spielt in ihrem neuen Film eine an Magersucht erkrankte junge Frau und gab in diesem Zusammenhang zu, selbst mit Essstörungen gekämpft zu haben.

Nach Filmen wie „Love, Rosie“ und dem Schneewittchen-Remake „Spieglein Spieglein“ hat sich Lily Collins (27) nun fest in Hollywoods Schauspielriege etabliert.

Der neue Film der Tochter von Phil Collins (65) stellt die hübsche Brünette aber vor ganz neue Herausforderungen als ihre bisherigen Filme. In „To the Bone“ mimt die 27-Jährige eine Magersüchtige und wird dadurch mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert. „Das war definitiv eine dramatischere Rolle für mich. Ich habe selbst als Teenager unter Essstörungen gelitten“, erklärte die Britin gegenüber „IMDB Studio“ auf dem Sundance Film Festival am Sonntag.

Für ihre Rolle in „To the Bone“ hat die „Chroniken der Unterwelt“-Darstellerin mithilfe eines Ernährungsberaters auf gesunde Weise kontrolliert an Gewicht verloren. Ihre Magersucht hat die Schauspielerin zum Glück überwunden. Das Drama kommt voraussichtlich im Sommer in die Kinos.