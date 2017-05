Levina: Wie groß ist die ESC Teilnehmerin?

ESC-Teilnehmerin Levina ist über 1,80 Meter groß (© ZUMA Press / imago)

Sängerin Levina wird am 13. Mai im Finale des Eurovision Song Contests mit „Perfect Life“ für Deutschland antreten. Die Rheinländerin ist dabei größer als mancher männliche Teilnehmer! Während sie früher mit ihrer Größe haderte, ist sie inzwischen froh, alles im Blick zu haben.

Deutschlands Eurovision Song Contest-Teilnehmerin Levina (25) ist nicht nur eine unglaubliche Sängerin, sondern mit ihren blonden Haaren und einer Größe von 1,81 Metern auch eine wahre Erscheinung. Heute ist Levina selbstbewusst, was ihre Größe angeht - doch das war nicht immer so! „Wenn man mit 13 oder 14 als Mädchen in die Höhe schießt, ist das natürlich nicht einfach. Damals habe ich mich manchmal schief hingestellt, um kleiner zu wirken. Aber das war nur in der Zeit, wo alle anderen kleiner waren – die Jungen bekommen ihren Wachstumsschub ja erst etwas später“, verriet Levina gegenüber der „Frankfurter Neuen Presse“.

Inzwischen freue sie sich, dass sie so groß ist: „Da kann ich bei Konzerten hinten stehen und trotzdem alles sehen.“ Dieses tolle Selbstbewusstsein kann Levina für ihren Auftritt in Kiew sicher gut gebrauchen!