„Lethal Weapon“: Das sind die Stars der neuen Sat.1-Serie

Clayne Crawford, Damon Wayans, Jordana Brewster, Johnathan Fernandez, Kevin Rahm und Keesha Sharp sind die Stars der neuen Ermittlerserie „Lethal Weapon“ (© SAT.1)

Die Blockbuster-Reihe „Lethal Weapon“ kehrt jetzt als Serienadaption auf die deutschen Bildschirme zurück. Wer in der Sat.1-Serie die Rollen der knallharten Ermittler spielt und um was es in der Serie geht, erfahrt ihr hier.

„Braveheart“-Star Mel Gibson (61) und Danny Glover (70) füllten Ende der Achtziger bis Ende der Neunziger die Kinosäle als Ermittler-Duo „Martin Riggs“ und „Roger Murtaugh“ in der Filmreihe „Lethal Weapon“ und deren Fortsetzungen. 2016 haben sich die US-Produzenten aber einen neuen Clou ausgedacht und bastelten - angelehnt an die Originalfilme - für den Sender Fox eine gleichnamige Serie.

Serienadaption der „Lethal Weapon“-Kultfilme

In „Lethal Weapon“ dreht sich alles um den Ex-Navy-Seal „Martin Riggs“, gespielt von Clayne Crawford (38), der von Texas nach Los Angeles zieht, um den traumatischen Verlust seiner Familie zu verdrängen. Beim LAPD trifft er dann „Detective Roger Murtaugh“, verkörpert von Damon Wayans (56), der seinerseits mit dem Älterwerden zu kämpfen hat. Weibliche Unterstützung erhält die Serie von Schauspielerin Jordana Brewster (36), die als Polizeipsychologin „Dr. Maureen Cahill“ das Chaoten-Team im Auge behält.

Erfahrenes Cast: Damon Wayans, Clayne Crawford und Jordana Brewster

Mit dem Cast hat sich Serienschöpfer Matthew Miller ein erfahrenes Team zusammengestellt: Clayne Crawford war bereits in zahlreichen Produktionen wie „CSI: New Orleans“, „Criminal Intent“ oder „Leverage“ zu sehen. Außerdem spielte er bereits im Jahr 2002 an der Seite von Shane West (38) im Schmusefilm „Nur mir dir - A Walk To Remember“. Neben der Schauspielerei übte sich der 38-Jährige außerdem schon als Regisseur. Sein Serienkollege Damon Wayans ist schon fast ein Urgestein der amerikanischen Comedy-Szene und konnte 1984 zusammen mit Eddie Murphy in „Beverly Hills Cop“ überzeugen. Sein großer Durchbruch gelang ihm aber als Schöpfer und Star der Serie „What’s up Dad?“, die von 2001 bis 2005 zu sehen war.

Der weibliche Star der Serie, Jordana Brewster, ist mit Rollen in Filmen der „The Fast and The Furious“-Reihe und durch die Neuauflage der Serie „Dallas“ einem breiten Publikum bekannt geworden. Privat ist die Schauspielerin mit brasilianischen Wurzeln mit Ehemann Andrew Form (45) seit 2007 glücklich verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

„Lethal Weapon“ ist ein neues Mitglied der ProSieben-Sat. 1-Familie und ist ab heute immer montags um 20.15 Uhr auf Sat.1 zu sehen.