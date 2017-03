„Let's Dance“-Vorbereitungen: Vanessa Mai zeigt ihren durchtrainierten Körper

Vanessa Mai (© STAR-MEDIA / imago)

„Let's Dance“ geht in eine neue Runde. Ab Freitag fegen die Promis wieder mit ihren Profitänzern über das Parkett und hoffen auf eine gute Jury-Bewertung. Schlagersängerin Vanessa Mai zeigt ihren Fans jetzt, wie hart sie für ihren Auftritt schon trainiert hart.

Ab dem 17. März 2017 schwingen die Promis in der Tanzshow „Let’s Dance“ nun schon zum zehnten Mal ihre Hüften. Zum ersten Mal in der „Let’s Dance“-Geschichte zeigte der Sender RTL schon vor dem großen Staffelstart eine „Kennenlernshow“. Bereits in dieser Sendung mussten die Teilnehmer, wie Ann-Kathrin Brömmel (27) oder Chiara Ohoven (31) gemeinsam mit ihren Profi-Tanzpartnern zeigen, wie es um ihr tänzerisches Talent steht.

Schlagersängerin Vanessa Mai (24) und ihr Partner Christian Polanc (38) überzeugten dabei die Zuschauer und erreichten die höchste Punktzahl des Votings. Somit ist Vanessa schon vor Staffelbeginn sicher in der zweiten Runde, während die anderen Kandidaten noch zittern müssen.

Auf den neuesten Bildern vom Tanztraining mit Christian Polanc zeigte die hübsche 24-Jährige den Fans nun ihren mehr als top trainierten Körper. Die harten Trainingsstunden haben also gleich zwei positive Effekte: Das Direktticket für die zweite Sendung und einen Hammer-Body!