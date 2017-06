„Let's Dance“: Das sind die Tänze im Finale

Die Kandidaten des „Let's Dance“-Finales 2017 (© Stefan Gregorowius / RTL)

Endlich haben die Tänzer bei „Let’s Dance“ die Zielgerade der aktuellen, zehnten Staffel erreicht. In drei Tänzen gilt es dabei, noch einmal alles zu geben, um am Ende mit dem heiß begehrten Titel „Dancing Star 2017“ nach Hause gehen zu dürfen.

Lange wurde hart trainiert, viel getanzt und darauf hingefiebert. Jetzt endlich ist es soweit – das Finale der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ 2017 steht an. Anwärter auf den Titel „Dancing Star 2017“ sind in dieser heißen Endphase nur noch Vanessa Mai (25) mit Christian Polanc (39), Angelina Kirsch (28) nebst Massimo Sinató (39) sowie Gil Ofarim (34) mit Ekaterina Leonova (30).

Dabei heißt es noch ein letztes Mal, alles geben und in drei Tänzen Jury und Publikum von sich überzeugen. Es gilt je einen Jury- und einen Lieblingstanz sowie einen Freestyle zu performen. Vanessa Mai und Christian Polanc tanzen dabei einen langsamen Walzer zu „No Woman, No Cry“ von Bob Marley, einen Cha Cha Cha zu „Don’t Be So Shy“ von Imany und einen Freestyle-Tanz zur „Zorro“-Titelmusik.

„Let's Dance“-Finale verspricht viel Spannung

Angelina Kirsch und Massimo Sinató hingegen werden mit einem Cha Cha Cha zu „Hot 2 Touch“ von Felix Jaehn, einem Contemporary zu „Who Wants To Live Forever“ von Queen und einem Freestyle zur Filmmusik von „Die zauberhafte Welt der Amélie“ das Tanzparkett zum Beben bringen.

Das dritte und letzte Tanzpaar im Finale, Gil Ofarim und Ekaterina Leonova, wollen Jury und Zuschauer mit einem Cha Cha Cha zu „You Don’t Know Me“ von Jax Jones, einem Tango zu „Querer“ von Cirque du Soleil und einem Freestyle zur Titelmusik von „Avatar“ für sich einnehmen.

Als Extra-Schmankerl beim Finale am 9. Juni wird es nicht nur ein Wiedersehen mit allen Kandidaten der Staffel, sondern auch einen Auftritt von Schlager-Star Helene Fischer (32) geben. Zu sehen gibt es das große „Let’s Dance“-Finale am 9. Juni ab 20.15 Uhr auf RTL.

