„Let’s Dance“ 2017: RTL bestätigt die Kandidaten der Jubiläumsstaffel

Am 24. Februar startet die Jubiläumsstaffel der RTL-Show „Let’s Dance“, in der wieder zahlreiche Promis ihre Tanzkünste unter Beweis stellen werden. Nun bestätigte RTL endlich auch die Kandidaten, die in der Jubiläumsstaffel über das Parkett schweben werden.

Die beliebte Tanz-Show „Let's Dance“ geht am 24. Februar in die zehnte Runde und feiert ihr großes Jubiläum. Aufgrund dessen hat sich RTL einige Neuerungen ausgedacht, um die Show noch spannender zu machen! Nun wurden endlich auch die zwölf Promis, die über das Tanzparkett schweben werden, verkündet.

Mit dabei sind:

It-Girl Chiara Ohoven (31)

Olympia-Siegerin im Eiskunstlaufen Anni Friesinger-Postma (40)

Volksmusiker Maxi Arland (35)

Moderator Jörg Draeger (71)

Model Ann-Kathrin Brömmel (27)

Sänger Gil Ofarim (34)

Caught-in-the-Act-Sänger Bastiaan Ragas (45)

Boxerin Susianna Kentikian (29)

„Alles was zählt“-Star Cheyenne Pahde (22)

Übergrößen-Model Angelina Kirsch (28)

Comedian Faisal Kawusi (25)

Sportler Heinrich Popow (33)