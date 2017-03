Leonardo DiCaprio mit seiner Mutter Irmelin beim Tennis-Turnier

Leonardo DiCaprio mit seiner Mama Irmelin beim Tennis-Tournier (© PanoramiC / imago)

Dass sich Leonardo DiCaprio und seine Mutter Irmelin super verstehen, konnte man schon öfter miterleben. Nun besuchten die beiden gemeinsam ein Tennis-Turnier, bei dem sich der Schauspieler mehr auf seine Mutter konzentrierte als auf das Spiel.

Leonardo DiCaprio (42) wurde nun schon öfter bei Tennis-Turnieren gesichtet und war meistens in Begleitung einer schönen Frau. Bei dem Turnier in Indian Wells, Kalifornien, hatte er jedoch eine ganz besondere Dame an seiner Seite: Seine Mutter Irmelin Indenbirken (74). Diese ist wohl auch die beständigste Frau in dem Leben des Schauspielers. Während er schon mit den schönsten Frauen Hollywoods zusammen war, hat er die große Liebe allem Anschein nach noch nicht gefunden.

Denn auch zu den diesjährigen Oscars nahm Leonardo DiCaprio nicht seine hübsche Freundin Nina Agdal (24) mit, sondern kam in Begleitung seiner Mutter Irmelin. Und auch diesmal entschied sich Leo für einen Nachmittag mit seiner Mutter. Bei dem Tennis-Turnier schienen sich die beiden nicht nur angeregt zu unterhalten, sondern machten auch das ein oder andere Bild voneinander.