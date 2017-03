Leonardo DiCaprio: Date-Night mit Freundin Nina Adgal & Orlando Bloom

Leonardo DiCaprio war am Sonntag mit Nina Agdal und Orlando Bloom auf St. Bart's unterwegs (© Getty Images)

Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio hat am Sonntag einen entspannten Abend mit seiner Freundin Nina Agdal und Kumpel Orlando Bloom verbracht. Die drei haben auf einer Yacht auf St. Bart's vermutlich den Geburtstag des Models gefeiert.

Hollywood-Beau Leonardo DiCaprio (42) hat sich vergangenen Sonntag mit seiner Freundin Nina Agdal (25) und seinem Kumpel Orlando Bloom (40) auf einer Yacht in St. Bart's getroffen. Grund für die Date-Night war vermutlich der Geburtstag des Models, das am Sonntag 25 Jahre alt wurde. Orlando Bloom selbst urlaubt bereits seit ein paar Tagen auf der französischen Karibikinsel und verbringt seinen Aufenthalt hauptsächlich am Strand oder auf anderen Yachten.

Leonardo DiCaprio und seine dänische Freundin Nina Agdal wurden zum ersten Mal im Sommer 2016 verliebt zusammen gesehen und scheinen den neuesten Fotos zufolge immer noch ein Paar zu sein.