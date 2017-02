Leona Lewis hat extrem abgenommen

Sängerin Leona Lewis zeigte sich kürzlich stark erschlankt (© Getty Images)

Sängerin Leona Lewis hatte zu Beginn ihrer Karriere eine sehr kurvige Figur mit vielen weiblichen Rundungen. Wie aktuelle Fotos beweisen, hat die „Bleeding Love“-Sängerin nun aber stark die Kilos purzeln lassen.

Mit Songs wie „Bleeding Love“ oder „Better in Time“ stürmte Leona Lewis (31) im Jahr 2007 die Charts. Die „X-Factor“-Gewinnerin zeigte sich damals immer kurvig und sehr weiblich. In New York präsentierte sich die 31-Jährige kürzlich aber stark verändert: Mit hervorstehenden Schlüsselbeinen, sehr schlankem Gesicht und insgesamt sehr schmaler Silhouette erschien die Sängerin auf einer Veranstaltung von Marc Jacobs im Big Apple. Von den früheren Kurven der „Run“-Interpretin ist nicht mehr viel übrig, nachdem die Musikerin so einige Kilos hat purzeln lassen.

Ob sich die Sängerin vom Schlankheitswahn im Showbusiness hat anstecken lassen? Man weiß es nicht. Solange sich die Sängerin selbst aber wohlfühlt und gesund ist, freuen wir uns auch über Fotos der neuen erschlankten Leona Lewis.