Lena Meyer-Landrut zeigt ihren sexy Body auf dem Coachella Festival

Lena Meyer-Landrut zeigt sich super sexy (© Getty Images)

Das berühmte Coachella Festival zieht alljährlich unzählige musikbegeisterte Promis aus fern und nah an. Auch Sängerin Lena Meyer-Landrut lässt sich das spektakuläre Event in diesem Jahr nicht entgehen und zeigte ihren Fans nun auf ihrem Instagram-Account ihr sexy Outfit und ihren heißen Körper.

Sängerin Lena Meyer-Landrut (25) verbringt derzeit tolle Tage beim Coachella Festival, das seit 1999 jedes Jahr in Kalifornien stattfindet und zu den bekanntesten und größten Musikfestivals überhaupt zählt. Nun brezelte sich die ehemalige Eurovision Song Contest-Gewinnerin für das Musikfestival ordentlich auf und präsentierte sich super heiß auf Instagram.

Lena zeigte sich in einer mega kurzen Short, in der ihre langen und durchtrainierten, schlanken Beine super zur Geltung kommen. Dazu trägt die hübsche 25-Jährige einen süßen rosafarbenen Pullover und schwarze hohe Schuhe, die dem Outfit etwas Verwegenes verleihen. Lena sieht mit diesem Look einfach richtig heiß aus und beweist, dass sie einen echten Traumkörper hat, um den sie wohl viele beneiden.

Auch die Fans sind vom sexy Body der 25-Jährigen mehr als begeistert und zeigen in den Kommentaren ihre Bewunderung. So schreibt ein Fan: „Die Beine sind schon der Hit“, während ein anderer einfach nur meint: „Sooo hübsch.“