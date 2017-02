Lena Meyer-Landrut: Freund, Größe, Gewicht - Die Sängerin im Check

Lena Meyer-Landrut ist in der Jury für „Unser Song 2017“ (© Getty Images)

Lena Meyer-Landrut ist Musikerin, TV-Jurorin, Werbegesicht - und über beide Ohren verliebt! Obwohl sie schon lange mit ihrem Freund zusammen ist, hielt sie die Beziehung bisher privat. Dafür wurde über Lenas Körper umso mehr berichtet. Immer wieder wurde ihr vorgeworfen, sie sei zu mager. Wir haben die „Satellite“-Interpretin mal genauer unter die Lupe genommen...

Seit ihrem Sieg beim „Eurovision Song Contest 2010“ ist Lena Meyer-Landrut (25) aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Sie ist immer noch erfolgreich als Musikerin, bloggt aber auch über ihre Social-Media-Kanäle, tritt in diversen Fernsehshows auf und ist ein beliebtes Werbegesicht. Ihre neueste Aufgabe: Sie ist Jurorin bei „Unser Song 2017“, dem Vorentscheid für den „Eurovision Song Contest 2017“ in Kiew.

Lena-Meyer Landrut über Größe und Gewicht

Noch während ihrer Zeit als Jurorin bei „The Voice Kids“ wurde Lena für ihre schlanke Figur kritisiert. Als Vorbild für Kinder sei sie zu dünn! Immer öfter musste sie sich deshalb gegen Mager-Gerüchte wehren. Über Snapchat erwähnte Lena vor einiger Zeit eher beiläufig ihr Gewicht: Für das Abenteuer „Bungee Jumping“ musste sie vor dem Sprung auf die Waage – und nahm ihre Fans, wie immer, über Snapchat mit. Ganz offen und gerade heraus verkündete sie ihr Gewicht von „55 Kilo!“. Bei einer Körpergröße von 1,68m ist das noch gesund. In einem Interview mit RTL erklärte Lena im letzten Jahr: „Ich mache viel Sport, ich esse viel und ich esse gesund!“

Lena ist total verliebt in ihren Max

Privat ist die Sängerin übrigens schon lange glücklich: Lena ist seit rund sieben Jahren in einer Beziehung! Obwohl sie schon so lange mit Basketballer Max von Helldorf zusammen ist, hat sie auf öffentliche Auftritte und Bilder bisher so gut wie komplett verzichtet. Der letzte gemeinsame öffentliche Auftritt war bei der Premiere von „Feuchtgebiete“ im August 2013.

Umso schöner, dass sie sich vor Kurzem entschied, ihre Liebe mit ihren Fans zu teilen. Lena postete das erste Bild mit ihrem Freund, einen Schnappschuss aus dem Bali-Urlaub, der sie beim Kuscheln zeigt.