Lena Meyer-Landrut: Emotionales Statement auf Instagram

Lena Meyer-Landrut (© Getty Images)

Wenn Lena Meyer-Landrut „Danke“ sagt, dann tut sie es richtig. Auf ihrer Instagram-Seite postete die deutsche Musikerin ein bewegendes Bild inklusive emotionalem Statement an ihre Fans und bekommt dafür jede Menge Liebe und Dankbarkeit zurück.

Was für eine liebe Geste von Lena Meyer-Landrut (26) anlässlich des siebten Jahrestages ihres „Eurovision Song Contest“-Sieges am 29. Mai 2010! Die Sängerin fand nun rührende Dankesworte für ihre Fans: „Ich kann nicht glauben, dass alles vor sieben Jahren angefangen hat. Ihr wisst gar nicht, wie dankbar ich bin, für jede Sekunde, die ich meinen Traum leben kann. Ich hoffe, ich kann die Liebe, die Freude und die Energie zurückgeben, die ihr mir jeden einzelnen Tag gebt.“ So die ehemalige ESC-Gewinnerin auf ihrer Instagram-Seite.

Und die Fans feiern ihre Lena dafür! So kommen Kommentare wie „Du bringst so viel Freude in die Welt“, oder: „Mach einfach weiter wie bisher, damit machst Du allen die größte Freude!“ und zahlreiche Liebesbekundungen als Reaktion auf das bewegende Statement der Sängerin. Am schönsten ist Liebe doch immer, wenn sie auch erwidert wird. Und das ist bei Lena und ihren Fans definitiv der Fall!