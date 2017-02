Lena Meyer-Landrut: Das ist ihr Freund Max von Helldorff

Lena Meyer-Landrut mit Freund Max (© Lena Meyer-Landrut / Instagram)

Lena Meyer-Landrut ist schon lange glücklich verliebt. Mit ihrem Freund Maximilian von Helldorff hat sie ihr privates Glück gefunden. In der Öffentlichkeit sah man die 25-Jährige bislang aber meist ohne ihren Liebsten. Das soll sich jetzt ändern.

Lena Meyer-Landrut (25) spricht nur äußerst selten über ihr Privatleben. Deshalb war es umso schöner, als sie auf ihrer Instagram-Seite ein Bild mit Freund Max postete. Und jetzt die nächste Überraschung: Laut dem Magazin „Grazia“ will Lena 2017 offener mit ihrer Beziehung zu Max umgehen. „Das Versteckspiel ist mir zu anstrengend geworden. Wenn ich demnächst auf einer Veranstaltung bin und mit meinem Freund da hingehen will, dann mache ich das auch und lasse mir das nicht mehr nehmen“, so Lena. Maximilian von Helldorff ist Basketballspieler und schon seit rund sieben Jahren mit der schönen Sängerin zusammen.

Viel ist über den Freund der 25-Jährigen nicht bekannt. Lena will ihn zwar nicht mehr verstecken, stellt aber auch klar: „Das bedeutet trotzdem nicht, dass ich zu einer Person mutiere, die jetzt ein ganz öffentliches Leben lebt und eine Realityshow dreht.“ Wir sind gespannt, wann Lena ihren Liebsten das nächste Mal zeigt und freuen uns schon darauf, dass uns Lena in Zukunft vielleicht etwas mehr an ihrem Liebesglück teilhaben lässt.