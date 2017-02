Lena Gercke und Freund Kilian: War es Liebe auf den ersten Blick?

Bei Lena Gercke und ihrem Freund war es Liebe auf dem ersten Blick (© APress / imago)

Schon seit fast zwei Jahren ist Lena Gercke nun schon mit Kilian Müller-Wohlfahrt zusammen. Die beiden halten ihre Liebe und ihr gemeinsames Leben so privat wie möglich. Doch nun teilte das Model auf Instagram einen Spruch, der einen wichtigen Aspekt ihrer Liebe verraten könnte.

Lena Gercke (28) und Kilian Müller-Wohlfahrt (36) sind wirklich ein richtig süßes Paar. Im März 2015 machte das Model ihre Liebe zu dem Sportmediziner öffentlich. Auf ein gemeinsames Foto oder einen Auftritt in der Öffentlichkeit musste man jedoch noch lange warten. Auf dem Oktoberfest 2016 zeigten sich die beiden dann sehr verliebt und man sah ihnen das große Glück an.

Doch Lena und Kilian halten ihre Liebe privat. Während das Model stets in der Öffentlichkeit steht, hält sich Kilian Müller-Wohlfahrt zurück. Er meidet das Rampenlicht und führt bescheiden die Arztpraxis seines berühmten Vaters weiter. Doch nun teilte Lena auf Instagram einen Spruch, der einen kleinen Einblick in die Beziehung der beiden geben könnte. Auf ihrem Profil findet man den Spruch: „You had me at ‚hello‘“. War es bei den beiden wirklich Liebe auf den ersten Blick? Nach Lenas Kommentar: „Ja, hattest du <3“ kann man davon ausgehen.

In dem Arzt scheint Lena nach ihrer gescheiterten Beziehung zu Fußballer Sami Khedira (29) endlich ihre große Liebe gefunden zu haben. Auch von Kindern spricht das bodenständige Model seit Kurzem immer wieder und es scheint, als rücke die Familienplanung bei ihnen immer näher.