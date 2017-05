Lena Gercke: Ihre ersten Worte nach Lena Meyer-Landruts „Schlag den Star“-Sieg

Lena Gercke und Lena Meyer-Landrut: Versöhnung nach dem Kampf (© Lena Gercke / Facebook)

Am 20. Mai standen sich bei „Schlag den Star“ zwei wunderschöne Frauen gegenüber. Sängerin Lena Meyer-Landrut trat gegen Model Lena Gercke an. Am Ende erwies sich Lena Meyer-Landrut als triumphale Siegerin. Nun äußerte sich Namensvetterin Lena Gercke auf Facebook zu ihrer Niederlage.

Bei „Schlag den Star“ ging es am 20. Mai heiß her. Lena Meyer Landrut (25) und Lena Gercke (29) beweisen jede Menge Kampfgeist und gaben bei den nervenaufreibenden und ermüdenden Spielen, die zu absolvieren waren, alles. Schließlich konnte sich die brünette Lena gegen die blonde durchsetzen. Doch so groß die Rivalitäten und die Kämpfe auch waren – nach ihrer Niederlage schlägt das Model sanfte Töne an und zeigt, dass sie richtig fair ist und auch ihrer Namensvetterin den Sieg gönnen kann.

Auf ihrem Facebook-Account postete das heiße 29-jährige Model ein Bild von sich selbst und Lena Meyer-Landrut. Die beiden grinsen in die Kamera und scheinen sich bestens zu verstehen. Im Kommentar zum Bild meint Lena Gercke: „Du hast das soooo gut gemacht!!! Es hat so viel Spaß mit dir gemacht, du hast verdient gewonnen!!! Jetzt bist du offiziell die ,,bessere“ Lena. Und ich finde es so toll, dass du den Gewinn spendest, so soll es sein!! Und ich geh jetzt weiter Jenga spielen. Bis bald, du Süße.“