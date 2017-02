Lena Gercke: Emotionaler Post auf Instragram

Topmodel Lena Gercke erhält in dieser schweren Zeit Unterstützung von ihrem Partner Kilian Müller-Wohlfahrt (© Lena Gercke / Instagram)

Von Lena Gerckes Instagram-Account sind wir normalerweise sonnige Urlaubsbilder und strahlende Auftritte auf dem Red Carpet gewohnt. Doch gestern postete die Laufstegschönheit ein emotionales Foto, dem das Model eine tiefere Bedeutung beimisst.

Model Lena Gercke (28) lässt ihre Fans auf Instagram regelmäßig an ihrem Alltag im Beauty-Business teilhaben. Egal ob Shooting-Pic oder privates Foto mit Freunden – die Blondine gewährt ihren Followern viele Einblicke. Gestern postete die „Germany's Next Topmodel“-Gewinnerin aber ein Foto, wie es die Fans der 28-Jährigen normalerweise nicht gewohnt sind. Das Schwarzweißfoto zeigt die 1,78m große Schönheit und ihren Partner Kilian Meyer-Wohlfahrt, wie sie Arm in Arm miteinander spazieren gehen. „Wenn du denkst, dass deine Welt auseinander bricht, zählt nur diese eine Person, die dich wieder lebendig macht“, kommentierte Lena Gercke das emotionale Foto. Ein Dank an ihren Freund Kilian, mit dem sie seit Anfang 2016 glücklich liiert ist und der sie in jeder noch so schweren Phase ihres Lebens unterstützt.

Eben so eine schwere Phase durchlebt das Model gerade: Lena Gerckes Vater Uwe (†61) ist Berichten zufolge am 3. Februar im Alter von 61 Jahren verstorben. Wir wünschen Lena und ihrer Familie viel Kraft und Ruhe für die kommende Zeit.