Lena Gercke: Das sind ihre heißesten Bikini-Bilder

Lena Gercke zeigt ihren tollen Körper (© Lena Gercke / Instagram)

Lena Gercke ist als Model topfit und macht immer eine gute Figur. Für diese trainiert die 29-jährige auch fleißig und zeigt das tolle Resultat immer wieder in knappen Bikinis auf ihrem Instagram-Account. Wir haben euch die heißesten Bikini-Bilder des Models zusammengesucht und werden bei dem Anblick schon fast neidisch…

Lena Gercke (29) muss als Model immer darauf achten, einen gutaussehenden und fitten Körper zu haben. Schließlich ist dieser ihr Kapital, mit dem sie ihr Geld verdient. Um so toll auszusehen, trainiert die 29-jährige regelmäßig und das Resultat kann man nicht nur bei ihren Modeljobs sehen, sondern auch auf den zahlreichen heißen Bikini-Fotos, die sie mit ihren Fans teilt.

Jedes Mal, wenn Lena Gercke in den südlichen Teilen der Welt unterwegs ist und aufgrund der Temperaturen auf viel Kleidung verzichten kann, teilt das Model sexy Schnappschüsse mit ihren Fans auf Instagram. Dabei zeigt Lena ihren durchtrainierten Körper in verschiedenen tollen Bikinis und genießt das Leben in vollen Zügen.

Über diese Anblicke freuen sich nicht nur ihre Fans, sondern bestimmt auch ihr Freund Kilian Müller-Wohlfahrt. Mit dem Arzt ist Lena nun schon über ein Jahr zusammen und wirkt glücklicher denn je. Auch Kinder sollen bei den beiden schon ein Thema sein, wie Lena in einem Interview mit der „Gala“ verriet. Doch bis wir Lena mit einem süßen Babybauch sehen können, genießen wir weiterhin den Anblick des Models in ihren knappen Bikinis.