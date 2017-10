„Law & Order: Special Victim Unit": Mariska Hargitay - So sah sie früher aus

Mariska Hargitay und Christopher Meloni in „Law & Order Special Victim Unit" (© Getty Images)

Aus der Erfolgsserie „Law & Order: Special Victim Unit" ist Mariska Hargitay als „Detective Olivia Benson“ bekannt. Seit 1999 verkörpert sie ihre Paraderolle als Ermittlerin. Auch privat engagiert sich Mariska stark für Missbrauchsopfer.

„Detective Olivia Benson“ ermittelt seit 1999 in der Krimi-Serie „Law & Order: Special Victim Unit". Verkörpert wird sie bis heute von Mariska Hargitay (52). In den Jahren hat sich die Schauspielerin ganz schön verändert!

Mariska Hargitay damals und heute

Als Mariska 1999 zum ersten Mal in ihre Rolle der „Olivia Benson“ schlüpfte, trug sie ihre schokobraunen Haare kurz und streifte sie oft hinters Ohr. Das passte zu ihrem Rollenverhalten als taffe Ermittlerin in der Einheit „Sepcial Victims Unit“. Trotz ihrer Professionalität ist sie mitfühlend und oft emotional - gerade, wenn sie in Missbrauchsfälle verwickelt ist. Damit ist sie ganz anders als ihr Partner „Detective Elliot Stabler“, verkörpert von Christopher Meloni (55).

Bis heute hat Mariskas Seriencharakter eine große Entwicklung hinter sich: Sie will ein starkes Vorbild für junge Mädchen sein. Mittlerweile trägt die Schauspielerin ihre Haare länger und offen, sowohl im wahren Leben als auch in ihrer Rolle als „Olivia“. Seit Staffel 16 ist sie der befehlshabende Leutnant in der Einheit „Sepcial Victims Unit“.

Leben und Karriere von Mariska Hargitay

In den achtziger Jahren nahm Mariska bei Schönheitswettbewerben teil und gewann 1982 den Titel der „Miss Beverly Hills“. 1988 spielte sie ihre erste Fernsehrolle in der Seifenoper „Falcon Crest“, daraufhin folgten zahlreiche weitere Serienrollen, darunter in „Tequila und Bonetti“ und „Can’t Hurry Love“. Nicht nur beruflich ist die Schauspielerin engagiert, auch sozial setzt sie sich unter anderem als Gründerin der „Joyful Heart Foundation“ ein, die gegen sexuellen (Kindes-)Missbrauch kämpft.

Seit 2004 ist die Emmy-Gewinnerin glücklich mit ihrem ehemaligen Schauspielkollegen Peter Hermann verheiratet, der von 2002 bis 2015 ebenfalls bei „Law & Order: SVU” mitspielte. Die beiden lernten sich am Set kennen und lieben und haben gemeinsam drei Kinder.

Zurzeit läuft in Deutschland die 17. Staffel der Erfolgsserie. Die Entwicklung der „Law & Order: Special Victim Unit"-Darsteller seht ihr hier!