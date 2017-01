Larissa Marolt auf Instagram: Das Model zeigt heißen Bikini-Body

Larissa Marolt im knappen Bikini (© Larissa Marolt / Instagram)

Während in Deutschland Schnee und Eis das Land einhüllen, scheint sich Model Larissa Marolt eine sonnige Auszeit gegönnt zu haben. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich die hübsche 24–Jährige am Strand und in einem richtig knappen Bikini. Dabei kommt ihre heiße Figur super zur Geltung.

Larissa Marolt (24) ist ein erfolgreiches Model seit sie im Jahr 2009 zur Gewinnerin der österreichischen Casting-Show „Austria’s Next Topmodel“ gekürt wurde. Doch mittlerweile versucht sie sich auch als Schauspielerin und stand bereits für mehrere Fernsehserien vor der Kamera.

Auf ihrem Instagram-Account lässt Larissa ihre Fans gern an ihrem Leben teilhaben. Auch ein Schnappschuss ihres Urlaubs am Strand darf da natürlich nicht fehlen. Allerdings zeigt sich die hübsche Blondine selten so freizügig wie auf diesem Bild.

Larissa hat eine Traumfigur

In einem knappen Bikini posiert Larissa in der sonnigen Wärme. Dabei zeigt sie ihren Körper und beweist einmal mehr, dass sie eine traumhafte Modelfigur hat. Larissa hat lange, schlanke Beine, einen flachen Bauch, durchtrainierte Arme und eine schöne Oberweite. Ihre blonde Mähne flattert im Wind und im Hintergrund ist das Meer zu erahnen.

Auch die Kommentare zu dem heißen Foto sind voller Bewunderung für die Schönheit der 24-Jährigen. Ein Fan schreibt: „Eine Traumfrau“, während ein anderer meint: „Sehr schöner Anblick.“