„Lady Marian“ aus „Robin Hood“: So sieht Mary Elizabeth Mastrantonio heute aus

Mary Elizabeth Mastrantonio spielte in dem Klassiker „Robin Hood" die „Lady Marian" (© Getty Images)

In „Robin Hood - König der Diebe“ wurde Mary Elizabeth Mastrantonio in der Rolle der „Lady Marian“ einem Millionenpublikum bekannt. Die süßen Locken und ihr strahlendes Lächeln passten damals perfekt zu der gutherzigen Maid, die sich in den „Rächer der Armen“ verliebte. Wir zeigen euch, wie die hübsche Schauspielerin heute aussieht.

In dem Klassiker „Robin Hood - König der Diebe“ spielte Mary Elizabeth Mastrantonio (58) die wunderschöne „Lady Marian“. Diese verliebt sich in den Helden „Robin Hood“, der durch seine Aktionen als „Rächer der Armen“ betitelt wird. 1991 stand die Schauspielerin gemeinsam mit Kevin Costner (62) alias „Robin Hood“ und Morgan Freeman alias „Azeem“ (79) für den Abenteuerfilm vor der Kamera. „Robin Hood - König der Diebe“ wurde 1991 nach „Terminator II“ der erfolgreichste Film in den US-Kinos. Bis heute steht die 58-Jährige vor der Kamera und sieht auch ohne Botox und Schönheitsoperationen natürlich schön und jugendlich frisch aus.

Nach „Robin Hood“ war die Schauspielerin in mehreren TV-Serien zu sehen. So spielte sie mehrmals in „Without a Trace - Spurlos verschwunden“, „Criminal Intent - Verbrecher im Visier“ und „Grimm“ mit. Seit 2015 steht sie als FBI-Agentin für die Krimiserie „Limitless“ vor der Kamera. Die 1,63 Meter große Schauspielerin entscheidet sich grundsätzlich für Rollen, die sie gerne mag und nicht für solche, die große Aufmerksamkeit versprechen.

Auch privat hat Mary ihr großes Glück gefunden. 1989 verliebte sich die Schauspielerin am Set von „Im Zeichen der Jungfrau“ in den Regisseur Pat O'Connor (74). Ein Jahr später folgte die Hochzeit der beiden und seit 2001 lebt sie mit ihrer Familie in London. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne - Jack (25) und Declan O'Connor (20).