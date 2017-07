Lady Diana kurz vor ihrer Hochzeit: „Mein Leben wird eine große Herausforderung sein“

Lady Diana (© Sven Simon / imago)

In einem Interview kurz nach ihrer Verlobung sprachen Prinz Charles und Lady Diana 1981 nicht nur über ihre bevorstehende Hochzeit, sondern auch über ihr gemeinsames Leben danach. Dabei wusste Diana schon damals, wie schwer ihr Leben an der Seite von Prinz Charles werden sollte.

Obwohl Lady Diana nicht aus der königlichen Familie stammte, war ihr wohl bereits vor der Hochzeit mit Prinz Charles (68) klar, wie sehr sich ihr Leben ändern und schwieriger werden würde. In dem Verlobungsinterview vom Februar 1981 erzählten Diana und Prinz Charles von ihrer bevorstehenden Hochzeit im Juli 1981, insbesondere über die Hochzeitsplanung.

„Mein Leben wird eine große Herausforderung sein“

Das Interview zeigt die damals 19-Jährige vor ihrem Aufstieg zur Medienikone. Sympathisch, aber auch sehr nervös zeigt sich Diana, die immer wieder auf den Boden blickt, mit leiser Stimme spricht und nervös an ihrem Kleid zupft. Sie gibt zu, dass sie sich noch an das Leben in der Öffentlichkeit gewöhnen muss. Als der Interviewer sie fragt, wie ihr Leben als Fürstin von Wales an der Seite von Prinz Charles aussehen wird, gesteht sie: „Mein Leben wird eine große Herausforderung sein.“

Diana widmete ihr Leben den Kindern

Aber schon damals zeigte Lady Diana ihre Liebe für Kinder. Sie verrät, dass sie sich als Fürstin von Wales den Interessen von Kindern widmen möchte. Das tat sie auch. Diana engagierte sich mit Herzblut für zahlreiche wohltätige Zwecke. Diana wurde mit der Zeit nicht nur selbstbewusster, sie meisterte auch die Herausforderung die Frau an der Seite von Prinz Charles zu sein und auch nach der Scheidung von ihm konnte sie sich weiter behaupten. Sie wurde zu einer weltweiten Berühmtheit und ist bis heute eine der häufigsten fotografierten Frauen der Welt.

Bereits in einem Monat nähert sich der 20. Todestag von Lady Diana (†36). Diana verstarb bei einem tragischen Autounfall in Paris am 31. August 1997. Aus diesem traurigen Anlass entstand die ABC-Dokumentation „The Story of Diana“, welche Einblicke in das schwierige Leben der Medienikone gibt.