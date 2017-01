Lady Diana: Ausstellung zum Gedenken ihres 20. Todestages

Lady Diana mit Tiara (© Getty Images)

Dieses Jahr jährt sich der Tod von Lady Diana zum 20. Mal. Im Andenken an das Lebenswerk der 1997 verstorbenen Mutter von Prinz Harry und Prinz William findet dieses Jahr eine Ausstellung auf ihrem Familiensitz in Althorp statt.

Paris, 31. August 1997. Lady Diana Spencer (†36), Princess of Wales, stirbt an den Folgen ihres tragischen Autounfalls im Alma-Tunnel – und die Welt trauert. Die Ex-Frau von Prince Charles (68) hinterließ ihre zwei Söhne Prinz William (34) und Prinz Harry (32).

Heute, 20 Jahre nach den dramatischen Ereignissen jener Augustnacht, ist die „Königin der Herzen“ aber immer noch unvergessen. Insbesondere durch ihren Einsatz für den guten Zweck und ihr soziales Engagement wurde die Prinzessin zu einem der beliebtesten Mitglieder des englischen Königshauses.

Ausstellung, „National Kindness Day“ und „Inaugural Legacy Award“

Genau diesem Engagement soll jetzt im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen gedacht werden, die dieses Jahr anlässlich ihres 20. Todestages von ihrer Wohltätigkeitsstiftung in Zusammenarbeit ihrem Bruder, Earl Charles Spencer (52), ausgerichtet werden. So soll beispielsweise eine Ausstellung auf ihrem Familiensitz in Althorp stattfinden, bei der Menschen geehrt werden, die Dianas Werte und Einstellungen teilen und sich ebenfalls für den guten Zweck einsetzen.

Darüber hinaus soll im Rahmen dieser Veranstaltungen zu Ehren der verstorbenen Princess of Wales noch der sogenannte „Inaugural Legacy Award“ an junge Menschen verliehen werden, die sich ähnlich wie sie dem Einsatz für die Schwachen dieser Welt verschrieben haben.

Im März soll dann sogar ein „National Kindness Day“ stattfinden, um die Menschen daran zu erinnern, mehr Nächstenliebe und Mitgefühl ihren Mitmenschen gegenüber zu zeigen. Dass dem Einsatz für eine gute Sache so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist mit Sicherheit genau im Sinne der „Königin der Herzen“.