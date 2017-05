Lady Diana (†36): Sie wollte eigentlich nicht mit John Travolta auf der Präsidenten-Gala tanzen

John Travolta und Lady Diana (© ZUMA Press / imago)

Die Chance, mit der charmanten Lady Diana tanzen zu dürfen, hätten sicher viele Männer gerne wahrgenommen. John Travolta ist einer der Glücklichen, die das auch tatsächlich durften. Bei einer Gala von Us-Präsident Ronald Reagan im Jahr 1985 wirbelten er und Diana über das Tanzparkett, doch eigentlich wollte Diana mit einem ganz anderen Gentleman tanzen.

Lady Dianas (†36) ehemaliger Butler Paul Burrell (58) verriet nun im Interview mit der „Hello“, mit wem die schöne Britin 1985 bei der Gala von Präsident Reagan (†93) im Weißen Haus wirklich hätte tanzen wollen - John Travolta (63) war nämlich nicht ihre erste Wahl.

Laut Burrell hätte die damalige Frau von Prinz Charles (68) viel lieber mit dem Schauspieler und Balletttänzer Mikhail Baryshnikov (69), dem Darsteller des „Aleksandr Petrovsky“ in „Sex and the City“, das Tanzbein geschwungen.

Nicht zum ersten Mal sprach Dianas Butler über ihre Vorliebe für Baryshnikov. Bereits in seiner Biografie „The Way We Were“ enthüllte Burrell Dianas damalige Worte gegenüber ihm selbst: „John Travolta ist ein Gentleman und absolut charmant, aber er war nicht mein auserwählter Partner.“ Für Diana war Mikhail Baryshnikov ihr „Held“. Das zumindest habe die Mutter von Prinz William (34) und Prinz Harry (32) damals gegenüber Burrell geäußert.

Die Idee zum Tanz mit John Travolta kam hingegen von Nancy Reagan (†94). Sie schlug dem heute 63-Jährigen im Laufe des Abends vor, Diana zum Tanz aufzufordern. Einer Präsidentengattin kann man einen Wunsch kaum abschlagen und so forderte der Schauspieler die damals 24-Jährige mit den Worten „Würden Sie mit mir tanzen?“ auf, ihn aufs Parkett zu begleiten. Am Ende tanzten die beiden ganze 15 Minuten und obwohl es „nur“ John Travolta war, hatte Diana hoffentlich trotzdem viel Spaß.

