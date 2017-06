Lady Diana (†36): Schockierende Enthüllungen

Lady Diana im Jahr 1995 (© Getty Images)

Lady Diana hatte bereits zu ihren Lebzeiten bekannt gemacht, dass sie unter psychischen Problemen leide. Jetzt wurden in der Biografie „Diana: Ihre wahre Geschichte – In ihren eigenen Worten“ neue Details an die Öffentlichkeit gebracht und damit auch das Ausmaß der Probleme von Lady Diana.

Lady Diana (†36) starb 1997 bei einem tragischen Autounfall in Paris. Noch immer aber ist sie unvergessen und eine wahre Ikone. Auch die Tragödie hinter der schillernden Schönheit, mit einer nicht ganz einfachen Lebensgeschichte, ist unvergessen. Jetzt kommen weitere Details ans Tageslicht.

Andrew Morton: Zweite Biografie über Lady Diana

Bereits 1992 erschien Andrew Mortons (64) Buch „Diana: Ihre wahre Geschichte“, in dem der Autor viele Details aus dem Leben Dianas preisgab. 2017 kommt nun ein zweites Buch Mortons auf den Markt. In „Diana: Ihre wahre Geschichte – In ihren eigenen Worten“ macht der Autor all die Tonaufnahmen der Verstorbenen publik, die Diana ihm zu Lebzeiten übermittelt hatte – damals noch unter der Bedingung, ihr persönliches Mitwirken bei der Veröffentlichung der Details geheim zu halten. Schon jetzt publizierte der Schriftsteller Auszüge aus den Abschriften dieser Aufnahmen in der „Daily Mail“.

„Diana: Ihre wahre Geschichte – In ihren eigenen Worten“ mit pikanten Details

Diana soll sich laut dem Biografen während ihrer Schwangerschaft mit Prinz William (34) eine Treppe hinunter gestürzt haben. Sie wollte damit die Aufmerksamkeit ihres Mannes Prinz Charles (68) gewinnen. Der ungeborene William sei laut Dianas Worten aber nie in Gefahr gewesen. Auch über ihre Bulimie-Erkrankung und ihre Probleme mit Depressionen werden im zweiten Teil der Biografie weitere Einzelheiten bekannt.

Bildergalerie: Königin der Herzen: 11 Geheimnisse über Lady Diana