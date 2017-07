Lady Diana (†36): Bilder aus ihrem privaten Fotoalbum

Prinz Harry und Lady Diana bei einem gemeinsamen Urlaub (© The Duke of Cambridge and Prince Harry / Getty Images)

Der Todestag von Lady Diana jährt sich am 31. August zum 20. Mal. Zum Andenken an ihre Mutter gaben Prinz William und Prinz Harry jetzt erstmals private Aufnahmen an die Öffentlichkeit. Vor 20 Jahren wurde ihnen ihre Mutter geraubt: Prinz William (35) und Prinz Harry (32) sprechen kaum über die Erinnerung an Lady Diana (†36). Doch für eine neue Dokumentation zeigen sie nun erstmalig Aufnahmen aus einem privaten Fotoalbum. Auf den Bildern sieht man, wie innig und liebevoll Diana mit ihren beiden Söhnen umging. Auch ein Bild von William und Harry als Polizisten verkleidet, ist dabei. Die Dokumentation, bei der Prinz Harry und Prinz William zum ersten Mal private Details preisgeben, wird am Montag bei dem britischen Sender itv ausgestrahlt. Ein deutscher Termin steht bislang noch nicht fest.