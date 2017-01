„La La Land“ für 14 Oscars nominiert

„La La Land“ mit Ryan Gosling und Emma Stone begeistert Millionen von Menschen (© Studiocanal / other)

Vor wenigen Minuten wurden die Nominierungen für die 89. Oscars bekanntgegeben. Dabei konnte ein Film besonders überzeugen! „La La Land“ mit Ryan Gosling und Emma Stone in den Hauptrollen, ist für sage und schreibe 14 Awards nominiert!

Viele Kritiker haben es vermutet, doch nun ist es Gewissheit! „La La Land“ bricht einen wahren Oscar-Rekord. Vor wenigen Minuten wurden die Nominierungen für die 89. Oscar-Verleihung bekanntgegeben. Der Film „La La Land“ kann auf sage und schreibe 14 Awards hoffen. Damit zählt er gemeinsam mit „Titanic“ (1997) und „All About Eve“ (1950) zu den Filmen mit den meisten Oscar-Nominierungen aller Zeiten! „La La Land“ ist unter anderem in den Kategorien Bester Hauptdarsteller und Beste Hauptdarstellerin nominiert. Die Hauptdarsteller Ryan Gosling (36) und Emma Stone (28) überzeugten bereits Millionen Kinobesucher – und nun auch die Oscar-Jury! Zudem kann der Film auf Awards in Kategorien wie Beste Regie, Bestes Originaldrehbuch, Kostümdesign oder Bester Song (2x) hoffen. Mit wie vielen Oscars „La La Land“ letztendlich ausgezeichnet wird, wird sich am 26. Februar zeigen. Doch schon jetzt ist der Musical-Film in die Kino-Geschichte eingegangen!