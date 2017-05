Kurz vor Charlottes zweitem Geburtstag: Neues Bild der Prinzessin

Prinzessin Charlotte (© HRH The Duchess of Cambridge / other)

Am 2. Mai feiert Prinzessin Charlotte ihren zweiten Geburtstag. Passend zu diesem feierlichen Anlass veröffentlichte das britische Königshaus nun ein zuckersüßes neues Bild der Prinzessin. Dabei fällt auf, dass die kleine Charlotte gar nicht mehr so klein, sondern in der letzten Zeit richtig gewachsen ist. Thronfolger Prinz George (3) darf im Juli bereits vier Kerzen auf seiner Geburtstagstorte ausblasen – sein Schwesterchen Prinzessin Charlotte (1) dagegen wird morgen zwei. Anlässlich des Geburtstags des kleinen britischen Royal veröffentlichte das Königshaus für alle royalen Fans ein wunderschönes neues Foto der quirligen Prinzessin. Auf dem Foto ist Charlotte in einem süßen Pullover und einer niedlichen Spange im Haar zu sehen. Die Tochter von Prinz William (34) und Herzogin Catherine (35) lächelt entspannt und super süß in die Kamera. Dabei zeigt sie ihre schönen strahlenden Augen und ihre niedlichen Pausbacken. Laut der Instagram-Seite der Royals wurde das Foto im April von Mama Kate persönlich in Norfolk aufgenommen. Bei dem neuen tollen Bild fällt aber nicht nur auf, dass Charlotte eine super süße Prinzessin, sondern mittlerweile auch schon richtig groß ist. Aus dem kleinen Baby ist ein hübsches kleines Mädchen geworden, das langsam die babyhaften Gesichtszüge verliert.