Kristen Stewart: So heiß ist ihre Freundin Stella Maxwell

Stella Maxwell ist eine echte Schönheit (© Stella Maxwell / Instagram)

Schauspielerin Kristen Stewart scheint seit einigen Monaten wieder auf Wolke sieben zu schweben. Immer wieder taucht die 27–Jährige in der Öffentlichkeit neben Model Stella Maxwell auf. Die heiße Blondine ist eine sexy Schönheit und außerdem ein Victoria’s-Secret-Engel. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich die neue Freundin von Kristen super heiß und verführerisch.

Derzeit verdreht eine ganz besondere Schönheit Schauspielerin Kristen Stewart (27) den Kopf. Die „Still Alice“-Darstellerin ist in die schöne Stella Maxwell (27) verliebt. Die beiden sind mittlerweile ein Paar und zurzeit richtig glücklich zusammen. Mit Stella hat sich die coole Kristen dabei eine mädchenhafte Schönheit angelacht, die so ganz anders ist als sie selbst. Während der „Twilight“-Star immer super lässig und gerne auch mal im Grunge-Look durch die Straßen spaziert, ist Stella super ladylike, süß, aber auch sexy. Ihre blonde Mähne, ihre hübschen und großen blauen Augen, ihre vollen Lippen und die umwerfende Figur machen sie zu einem richtig heißen Feger.

Stella zeigt sich gern leicht bekleidet

Stella stammt aus Nordirland und wuchs in Belgien und Neuseeland auf. Nach ihrem Schulabschluss besuchte sie eine Universität in Neuseeland und begann parallel dazu auch zu modeln. Seit dem Jahr 2014 ist die 27-Jährige ein Victoria’s-Secret-Model und seit 2016 hat sie außerdem die Ehre, als Victoria’s-Secret-Engel über die Laufstege zu schreiten. Im letzten Jahr wurde sie vom Magazin „Maxim“ außerdem zur heißesten Frau der Welt gekürt.

Doch nicht nur bei Fotoshootings und auf Laufstegen bekommt man die sexy Stella, die auch schon mit Miley Cyrus (24) zusammen gewesen sein soll, zu sehen. Auch auf ihrem Instagram-Account präsentiert sich die Freundin von Kristen super heiß und gerne auch in knappen Outfits oder mal nur in Unterwäsche. Bei diesen heißen Bildern wird mehr als verständlich, warum Kristen derzeit im absoluten Liebestaumel schwebt und das obwohl Stella eigentlich gar nicht in Kristens früheres Beuteschema passt.

Wrapped @victoriassecret ✨ ✨ @elizabethsulcer Ein Beitrag geteilt von Stella! (@stellamaxwell) am 14. Mär 2017 um 15:16 Uhr