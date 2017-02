Kristen Stewart: Seltenes Statement zu ihrem Ex Robert Pattinson

Kristen Stewart spricht über ihren Ex Rob (© Getty Images)

Schauspielerin Kristen Stewart trat am 4. Februar 2017 in der TV-Show „Saturday Night Live“ auf und begeisterte ihre Fans einmal mehr mit ihrem Humor. Außerdem sprach die brünette Schönheit über ihre „Twilight“-Zeit und ihren Ex Robert Pattinson.

Während ihres Auftritts bei „Saturday Night Live“ bewies Schauspielerin Kristen Stewart (26) mal wieder ihre lustige Art. Gemeinsam mit dem Publikum dachte sie an ihre Zeit als „Bella Swan“ in der erfolgreichen Filmreihe „Twilight“ zurück. Damals verliebte sie sich in ihren Schauspielkollegen Robert Pattinson (30) und die beiden wurden ein absolutes Traumpaar. Seit 2013 gehen Kristen und Rob allerdings nun schon getrennte Wege.

Kristen kommt bei „Saturday Night Live“ auf die Tweets von Donald Trump (70) zu sprechen, die er im Jahr 2012 von sich gab, als über Kristens Affäre mit Regisseur Rupert Sanders (45) berichtet wurde. Man könnte meinen, dass Donald bei so viel Interesse am Liebesleben von Kristen und Rob wohl selbst Gefallen an der brünetten Schönheit gefunden haben könnte. Doch die 26-jährige Kristen leistete sich in der TV-Show einen Scherz und meinte, er sei ganz im Gegenteil sicher nicht auf sie gestanden, sondern auf Rob!

