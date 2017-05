Komplett neuer Look: Erkennt ihr den Mega-Star auf diesen Fotos?

Jennifer Lawrence als russische Agentin (© SKATA / imago)

Neue Haare, anderer Mensch. Denn nicht nur Kleider machen Leute, auch die Haarpracht macht einen Großteil der äußerlichen Erscheinung aus. Welcher Star sich hier wohl wieder radikal verändert hat?

In Hollywood sind die meisten VIPs sehr, sehr wandelbar. Das müssen sie auch sein, denn egal ob Schauspieler, Musiker oder eine Kombination aus beidem, es gehört zu ihrem Beruf mit dazu. Auch Jennifer Lawrence (26) hat die Disziplin der Wandelbarkeit perfekt drauf. So wurde sie jetzt in Wien bei Dreharbeiten für ihr aktuelles Filmprojekt „The Red Sparrow“ mit strengem, geraden Pony und stark erblondet gesichtet. In dem Spionagefilm verkörpert Lawrence die Rolle der russischen Agentin „Dominika Egorova“, die aufgrund ihrer Liebe zu einem amerikanischen CIA-Agenten droht, eine Doppel-Agentin zu werden.

Zuletzt hatte man die 26-Jährige zu „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“-Zeiten 2012/2013 mit einem Pony gesehen. Damals war der Schnitt der Renner, doch die Schauspielerin ließ die Haare zwischenzeitlich wieder wachsen und arbeitete sogar mit Extensions.