Königin Máxima: Stylischer Auftritt in Portugal

Königin Máxima trug eine bodenlange Robe in Portugal (© PPE / imago)

Bei ihrem dreitägigen Staatsbesuch in Portugal stellte Königin Máxima der Niederlande mit ihrer Kleiderauswahl alle in den Schatten. Am zweiten Tag überzeugte sie in einem bodenlangen Kleid.

Königin Máxima (46) ist eine der modebewusstesten Monarchinnen, das bewies sie erneut bei ihrem Staatsbesuch in Portugal. Zusammen mit ihrem Ehemann König Willem-Alexander der Niederlande (50) ist die schöne Blondine für drei Tage in Lissabon. Bereits am Dienstag verzauberte Máxima mit ihrem bunten Outfit die Portugiesen.

Am Mittwochabend erschien sie in einem atemberaubenden Kleid im Cape-Stil. Die fließende Robe war in Blockfarben in sanftem Beige, Schwarz und Rot gehalten. Dazu trug Máxima ein großes Kollier mit passenden Ohrringen. Zu dem auffälligen Kleid trug sie ihre blonde Mähne in einem tiefen Scheitel und auf einer Seite dezent zurückgesteckt. Mit diesem Look strahlte Máxima an der Seite von Willem-Alexander vor dem Teatro Nacional Dona Maria II in Lissabon.