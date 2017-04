Königin Máxima: Dieser Look überzeugt nicht wirklich

Bei ihrem gestrigen Besuch in Lelystad wählte Königin Máxima einen eher unvorteilhaften Mantel (© Getty Images)

Eigentlich kennen wir Königin Máxima der Niederlande immer perfekt gestylt. Doch bei ihrem gestrigen Besuch in Lelystad trat die Fashion-Expertin ausnahmsweise mal ins Fettnäpfchen mit ihrer Outfit-Wahl.

Mit gewohnt strahlendem Lächeln besuchte Königin Máxima der Niederlande (45) gestern in Lelystad ein Restaurant und bezauberte alle Anwesenden mit ihrer charmanten Art. Weniger Begeisterung löste das Outfit der sonst so stilsicheren Königin bei dem Besuch allerdings aus. Auch wenn der rosafarbene Mantel mit floralem Muster bis ins letzte Detail farblich auf den Rest des Ensembles abgestimmt war, wollte der Schnitt des Mantels vom belgischen Label Natan der Royalen nicht so recht schmeicheln.

Viel zu weit schien der Mantel zu sein – dabei hat die 45-Jährige doch gar keinen Grund, ihren Körper zu verstecken. Ihre camelfarbenen Pumps, die perfekt zu Hut und Clutch passten, konnten den misslungenen Look der Frau von König Willem-Alexander (49) leider auch nicht mehr retten... Da bleibt nur zu hoffen, dass die geborene Argentinierin beim nächsten Auftritt wieder ihre gewohnte Stilsicherheit an den Tag legt.