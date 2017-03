Königin Máxima begeistert beim Staatsbankett

König Willem-Alexander und Königin Máxima beim royalen Staatsbankett in Amsterdam (© PPE / imago)

Königin Máxima zog mit ihrem Outfit bei einem royalen Staatsbankett in Amsterdam wieder einmal alle Blicke auf sich. Die Frau von König Willem-Alexander ist bekannt dafür, eine wahre Styling-Queen zu sein.

Am Montag luden König Willem-Alexander der Niederlande (49) und seine Frau Königin Máxima (45) zum royalen Staatsbankett in ihren Palast in Amsterdam. Anlass des Dinners war der zweitägige Besuch des argentinischen Präsidenten Mauricio Macri (58) und seiner Frau Juliana Awada (42). Eine besondere Ehre für Máxima, denn sie stammt aus Argentinien.

Die niederländische Königin ist bekannt für ihre modische Stilsicherheit und begeisterte auch diesmal in einem nudefarbenen, trägerlosen Kleid mit Schleppe, das mit einem Blumenmuster bestickt war. Dazu kombinierte sie eine große, mit Diamanten besetzte Halskette, dazu passende Ohrringe und ihr royales Diadem. Zu diesem offiziellen Anlass durfte ihre royale Schärpe natürlich ebenfalls nicht fehlen. Damit bewies sie wieder einmal: Royal bedeutet nicht gleich langweilig!