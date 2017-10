Königin Letizia: Wow-Auftritt in Madrid

Königin Letizia von Spanien bei einem Empfang im Zarzuela Palast im Oktober (© Getty Images)

Königin Letizia von Spanien ist ohne Frage eine der modischsten royalen Ladys Europas. Diese Aussage bewies sie am Dienstagabend erneut bei einer Audienz im Zarzuela-Palast in Madrid.

Es gibt Frauen, die einfach alles tragen können und darin fantastisch aussehen: Königin Letizia von Spanien (45) gehört zweifelsohne dazu. Die schlanke Spanierin begrüßte die Gäste bei einer Audienz im Zarzuela-Palast am Dienstag in einem schicken Herbstkleid mit Blumenmuster.

Auch wenn man die makellose Figur der 45-Jährigen Ehefrau von König Felipe (49) darin nicht so gut sieht, besticht der Look mit den blassen Farben und langen Ärmeln. Eine willkommene Abwechslung zu den grellen Farben, die Letizia oft trägt. Das wadenlange Kleid betont außerdem die schmale Taille der Königin und zweifachen Mutter. Wir sind gespannt, in welchem Outfit Letizia als nächstes begeistert.